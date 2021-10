Giordania-Libano: re Abdullah II riceve premier Miqati, focus su relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re di Giordania Abdullah II ha ricevuto il primo ministro del Libano Najib Miqati al Palazzo reale per discutere delle relazioni bilaterali. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa giordana “Petra”, secondo la quale l’incontro ha come scopo il rafforzamento della cooperazione in alcuni ambiti. Durante il colloquio, il re ha ribadito il continuo sostegno della Giordania al Libano e al suo popolo e le due parti hanno discusso degli ultimi aggiornamenti regionali. All’incontro ha partecipato anche il primo ministro giordano Bisher al Khasawneh.(Res)