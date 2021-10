Austria: domani nomina di Schallenberg a cancelliere dopo dimissioni Kurz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attuale ministro degli Esteri austriaco, Alexander Schallenberg, verrà nominato domani cancelliere dal presidente Alexander Van der Bellen. Schallenerg prende il posto del dimissionario Sebastian Kurz. La cerimonia di investitura si terrà in tarda mattinata presso il palazzo presidenziale di Vienna, come riferisce l'agenzia di stampa austriaca "Apa". Kurz resterà il leader del Partito popolare austriaco (Ovp) e manterrà il seggio da deputato del Consiglio nazionale. In un breve discorso in diretta televisiva, Kurz ha deciso di cedere alle pressioni sorte dopo che il suo nome è stato inserito nella lista degli indagati per favoreggiamento della corruzione. “Le accuse nei miei confronti si riferiscono al 2016”, ha detto Kurz, affermando che si tratta di accuse “ingiuste” e che sarà in grado di dimostrarlo. Il cancelliere dimissionario ha inoltre presso atto del fatto che i Verdi, partito che ha sostenuto la coalizione di governo, ha preso “una posizione chiara” contro di lui. La sua squadra di governo lascerà l’incarico, ha aggiunto Kurz, che si è detto “grato” per la solidarietà espressa. “Qui non si tratta di interessi di parte”, ha detto, affermando che il suo Paese, l’Austria, “viene prima” anche della propria situazione personale. (Geb)