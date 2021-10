G20: Di Maio, padiglione Italia a Expo Dubai testimonial delle nostre capacità di innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La promozione dell'ecosistema di start-up e del mondo dell'innovazione italiano continua anche all'estero, come prova il Padiglione Italia realizzato all'Expo di Dubai. Lo ha detto il ministro agli Affari esteri ed alla Cooperazione internazionale, Luigi di Maio, nel discorso conclusivo al G20 Innovation League, evento dedicato alle start-up ed al mondo dell'innovazione che si è svolto oggi a Sorrento. "Iniziative come quella di oggi sono funzionali a promuovere il mondo dell'innovazione anche all'estero, e l'Expo di Dubai ne è una prova concreta", ha detto Di Maio, secondo il quale il Padiglione Italia si è configurato come un "hub dell'innovazione sostenibile", in linea con i temi della transizione ecologica. "Abbiamo avviato un percorso che ci porterà a rafforzare i finanziamenti al mondo dell'innovazione italiano", ha detto ancora il ministro, osservando che "per la prima volta" dalla creazione del G20 è stato organizzato un evento dedicato all'innovazione. Cinque gli ambiti principali su cui si sono confrontati i partecipanti: la cleantech (tecnologie pulite), l'intelligenza artificiale, l'Internet delle cose, il futuro della mobilità e quello della sanità. (Res)