© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scienza è più forte dei violenti che vanno isolati, condannati ed esclusi dalla vita politica: bisogna andare avanti con i vaccini e con la certificazione verde per far ripartire l'economia, creare lavoro e dare speranza agli italiani. Lo afferma in una nota Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia. (Com)