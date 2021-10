© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla Cgil va “tutta la solidarietà della Lega, ogni gesto che sfocia nella violenza e nello squadrismo avrà sempre la nostra condanna: gli episodi inaccettabili avvenuti ieri a Roma rappresentano l'antipolitica e l'antidemocrazia, e occorre lavorare per eliminare simili rigurgiti neofascisti". Lo afferma in una nota Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera. (Com)