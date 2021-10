Innovazione: a Maker faire Rome 21 mila presenze, Tagliavanti (Cciaa) "ecosistema virtuoso"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa con un sold out di biglietti venduti la nona edizione della "Maker faire Rome - The european edition", l'evento europeo più importante dedicato all'innovazione e alla creatività, organizzato dalla Camera di commercio di Roma e, quest'anno, di nuovo in presenza. Nei giorni della manifestazione (Opening conference e tre giorni di Fiera) sono state 21 mila le persone che hanno visitato gli spazi espositivi della Maker faire Rome all'interno dell'area del Gazometro Ostiense, per la prima volta aperta al pubblico. I tanti appuntamenti dal palco del Main stage, trasmessi anche in streaming, hanno approfondito e rilanciato i temi portanti della fiera, dall'agritech al foodtech, dal digital manufacturing alla robotica, dall'intelligenza artificiale alla mobilità, dall'economia circolare alla salute, dall'IoT al recycling fino alla data science e alla moda, oltre all'intersezione tra arti, musica, scienza e tecnologia rappresentata dalle sezioni Maker Art e Maker Music. (segue) (Com)