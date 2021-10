Iraq: Alta commissione elettorale annuncia chiusura urne, svolgimento elezioni “senza brogli”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Iraq si sono chiuse le urne per le elezioni parlamentari anticipate alle 18:00 (ora locale). Lo ha dichiarato l’Alta commissione elettorale indipendente (Ihec) annunciando che le elezioni si sono svolte “senza brogli”. “Il processo elettorale si è svolto senza intoppi e in un'atmosfera sicura”, ha ribadito una fonte della sicurezza, mentre il ministero dell’Interno ha confermato che “il mantenimento dell’ordine sarà garantito anche dopo la fine delle votazioni”. Da parte sua, il vicesegretario generale e capo della delegazione della Lega Araba per il monitoraggio del processo elettorale, Saeed Abu Ali, ha rivelato che le squadre hanno registrato un'affluenza crescente nelle ultime due ore di apertura dei seggi. “Gli osservatori hanno riferito di un ambiente sicuro e conforme agli standard necessari allo svolgimento del processo elettorale”, ha concluso.(Res)