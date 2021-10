Vaccino: ciclo completato per l’80,09 per cento della popolazione over 12

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 86.248.544 le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate finora in Italia, corrispondenti all’86,5 per cento di quelle consegnate, pari a 99.713.016 di cui 71.088.877 Pfizer/BioNTech, 15.236.961 Moderna, 11.543.413 Vaxzevria (AstraZeneca) e 1.843.765 Janssen. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 43.255.462, pari all’80,09 per cento della popolazione di età superiore a 12 anni. È quanto rende noto il report della presidenza del Consiglio dei ministri, del dicastero della Salute e della struttura commissariale per l’emergenza sanitaria, aggiornato alle 17:11 di oggi. (Rin)