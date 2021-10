Roma 2021: Michetti incontra Marsilio, al centro rapporti Capitale-Abruzzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina il candidato sindaco del centrodestra a Roma, Enrico Michetti, ha incontrato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. Al centro dei colloqui i rapporti tra la Capitale e l’Abruzzo. "Tra Roma e l’Abruzzo c’è un rapporto strettissimo di vicinanza e di comunanza di interessi, rapporto che per troppo tempo è stato trascurato e poco coltivato. Un sindaco di Roma nato da genitori abruzzesi è la migliore garanzia che troveremo in Campidoglio una nuova e più matura sensibilità. Dobbiamo sviluppare progetti comuni sulle infrastrutture, per collegare meglio e più velocemente le due sponde, integrare la logistica e i servizi, valorizzare il patrimonio culturale e naturalistico, creare sinergie sul turismo e sull’economia, anche offrendo alle imprese romane le opportunità riservate agli investimenti in Abruzzo grazie alla Zes e agli incentivi ‘Resto al Sud’. Decine di migliaia di famiglie romane hanno origini abruzzesi, come me e Enrico, sono sicuro che gli daranno la spinta decisiva per portarlo in Campidoglio”, ha dichiarato il presidente Marsilio. Dal canto suo, Enrico Michetti ha ringraziato Marsilio per il sostegno, assumendosi "l’impegno a sviluppare i dossier di cui abbiamo parlato stamattina, a cominciare da quello dei rifiuti, per i quali l’Abruzzo ormai da tre anni supporta la Capitale trattando quasi 100.000 tonnellate di rifiuti nei propri impianti. Realizzare gli impianti e creare un ciclo virtuoso dei rifiuti permetterà anche di sollevare l’Abruzzo da questa incombenza che ha finora salvato Roma dall’emergenza", ha concluso Michetti.(Rer)