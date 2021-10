Usa: Fauci, situazione sanitaria dovrebbe permettere di festeggiare Halloween

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione sanitaria attuale dovrebbe consentire ai cittadini degli Stati Uniti di festeggiare Halloween, nonostante la pandemia di Covid-19 sia ancora in corso. E' l'opinione del consigliere medico alla presidenza degli Stati Uniti, Anthony Fauci, secondo il quale quest'anno i ragazzi potranno tornare a festeggiare la ricorrenza. "Puoi uscire, meglio se sei all'aperto", ha detto Fauci citato da "The Hill", aggiungendo che, "soprattutto se sei vaccinato", le famiglie dovrebbero potersi godere le festività natalizie. A suo parere, le feste imminenti potrebbero servire come motivo per incoraggiare più persone a vaccinarsi. "Se non sei vaccinato, di nuovo, pensa che aggiungerai un ulteriore grado di protezione a te stesso, ai tuoi figli, alla tua famiglia e alla tua comunità", ha detto Fauci. "Quindi è un buon momento per riflettere sul perché è importante vaccinarsi, ma esci e goditi Halloween e le altre feste che verranno".(Nys)