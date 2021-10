Ue: Meloni, Europa del dopo-Merkel sia dei conservatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Europa del “dopo-Merkel dovrà essere l’Europa dei conservatori: è possibile e per costruirla sarà fondamentale la nostra alleanza, spagnoli e italiani, insieme a popoli fratelli che sono accomunati a noi dalla stessa matrice latina”. Lo ha detto Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, intervenendo alla convention nazionale organizzata a Madrid dal partito spagnolo Vox. “Così potremo costruire un’Europa più equilibrata e riscoprire i valori alla base della sua fondazione: proprio noi, che veniamo tacciati dai sedicenti europeisti di volerla distruggere mentre la stanno relegando ai margini della storia, vogliamo vederla tornare al centro”, ha detto, sottolineando la necessità di “un’Europa protagonista sui grandi temi internazionali, per fermare l’immigrazione incontrollata, difenderci dal terrorismo islamico, fronteggiare le sfide che ci arrivano dalla Cina e costruire ponti verso l’America Latina, che sta vivendo una stagione molto difficile”. (Com)