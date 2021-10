G20: Di Maio, ecosistema italiano dell'innovazione in continua crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mondo italiano dell'innovazione è cresciuto dell'8 per cento nel 2020 e del 14 per cento nel solo primo semestre del 2021, con migliaia di giovani start-up e aziende che investono con entusiasmo. Lo ha detto il ministro agli Affari esteri ed alla Cooperazione internazionale, Luigi di Maio, parlando in chiusura del G20 Innovation League, evento dedicato alle start-up e al mondo dell'innovazione svolto oggi a Sorrento. "La presenza di 240 partecipanti, provenienti da 30 Paesi e con oltre 150 start-up e venture capital all'evento di oggi testimonia di quanto sia avvertita la necessità di una sinergia tra pubblico e privato", ha detto Di Maio, affermando che l'attenzione del governo al settore nel quadro della presidenza italiana del G20 è stata accolta "con entusiasmo". Il ministro ha sottolineato che negli ultimi due anni sono cresciuti anche gli investimenti in venture capital nel nostro Paese: questi sono passati dai 597 milioni del 2019 a 770 milioni di euro registrati nel solo primo semestre del 2021. (Res)