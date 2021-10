Libano: ministro Lavori pubblici incaricato di discutere con Siria tasse per transito camion

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dei Lavori pubblici e dei trasporti del Libano Ali Hamie è stato incaricato dal governo di discutere con la Siria delle tasse imposte da Damasco ai camion libanesi che attraversano il confine siriano per raggiungere la Turchia o l’Iraq. Lo riferisce il quotidiano libanese l’Orient le Jour. "Comunicare con la Siria per risolvere il problema del transito è una priorità", ha affermato il ministro, sottolineando di aver discusso dell’argomento con il primo ministro Najib Miqati, il ministro dell’Agricoltura Abbas Hajj Hassan e quello dell’Industria, Georges Bouchikian e di essere stato ufficialmente incaricato di discutere con Siria, Giordania, Turchia e Iraq per rivedere le spese di transito.(Lib)