Grecia: da oggi aperto portale per prenotazione terza dose di vaccino Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità elleniche hanno lanciato oggi la piattaforma online per gli appuntamenti di somministrazione della terza dose del vaccino anti Covid. L'invito è al momento rivolto a coloro che hanno gravi problemi di salute e per gli over 50. La condizione richiesta per coloro che volessero ricevere la terza dose è di aver ricevuto la seconda somministrazione almeno sei mesi prima. La terza dose con il vaccino Pfizer-BioNTech non è considerata obbligatoria. (Gra)