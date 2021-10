Regno Unito: inchiesta "Guardian", polizia locale in Inghilterra e Galles manca di unità specializzate per reati sessuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno due quinti delle forze di polizia territriali in Inghilterra e Galles non hanno unità specializzate in stupri e reati sessuali gravi (Rasso). Lo riferisce il quotidiano "The Guardian". Gli attivisti contro la violenza di genere hanno affermato che la mancanza di tali unità è profondamente preoccupante, in un momento di scarsa fiducia del pubblico nella polizia e con i procedimenti giudiziari per stupro che hanno raggiunto livelli storicamente bassi. Delle 43 forze di polizia territoriali di Inghilterra e Galles, 17 hanno dichiarato di non avere un'unità Rasso, mentre cinque non hanno risposto alle richieste dell'organizzazione Freedom of Information (Foi) presentate dal "Guardian" prima della pubblicazione, il che significa che il numero reale potrebbe essere più alto. Jayne Butler, amministratore delegato di Rape Crisis England and Wales, ha dichiarato: “La mancanza di unità di stupro e reati sessuali gravi è estremamente preoccupante. In un momento in cui la fiducia del pubblico nella polizia è ai minimi storici, è imperativo che le forze di polizia gestiscano tutte le accuse di stupro e reati sessuali con la massima cura e diligenza". "Sappiamo che agenti di polizia adeguatamente formati e specializzati possono svolgere un ruolo importante per vittime e sopravvissuti, facendoli sentire creduti e sostenuti nel loro percorso di giustizia penale. La chiusura e la mancanza di unità avranno un effetto dannoso su coloro che desiderano denunciare e potrebbero impedire alle vittime e ai sopravvissuti di farsi avanti", ha aggiunto. (Rel)