Kosovo: approvate due misure antidumping su prodotti importati dalla Serbia

- La ministra del Commercio, dell'Industria e dell'Imprenditoria del Kosovo, Rozeta Hajdari, ha annunciato l'adozione di due misure antidumping nei confronti di alcuni prodotti importati dalla Serbia. In una conferenza stampa, Hajdari ha affermato che le misure riguardano l'importazione di concentrato per pollame e animali dalla Serbia, oltre che di mattoni. "Entrambe le decisioni sono state prese in conformità con la Costituzione", ha affermato la ministra. (Alt)