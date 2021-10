Cina-Taiwan: Pechino su discorso presidente Tsai, ha "distorto" i fatti ed incitato allo scontro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha proposto a Taiwan il modello di semi autonomia "un Paese, due sistemi", molto simile a quello utilizzato con Hong Kong, ma tutti i principali partiti taiwanesi lo hanno rifiutato, in particolare dopo la violenta repressione delle proteste. Taipei ha tuttavia tenuto a sottolineare che farà tutto il possibile per impedire che lo status quo con la Cina venga alterato unilateralmente, avvertendo che la situazione di Taiwan è "più complessa e fluida che in qualsiasi altro momento negli ultimi 72 anni" e che la presenza militare di routine della Cina nella zona di difesa aerea di Taiwan ha gravemente compromesso la sicurezza nazionale e aerea. (segue) (Cip)