- Nel Lazio il 90 per cento degli adulti e l'83 per cento degli over 12 hanno completato l'iter vaccinale, sono state superate 8,4 milioni di somministrazioni. Inoltre sono state somministrate oltre 45 mila terze dosi complessive di vaccino anti Covid. Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Lazio presenta tassi di copertura vaccinale tra i più alti in Europa", commenta D'Amato.(Rer)