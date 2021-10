Vaticano: Papa, scandalose le spese in armamenti mentre si proclama la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora oggi, dopo “le due immani guerre mondiali e le tante guerre regionali che hanno distrutto popoli e Paesi, ancora – ed è scandaloso – gli Stati spendono enormi somme di denaro per gli armamenti, mentre nelle Conferenze internazionali si proclama la pace, distogliendo di fatto lo sguardo dai milioni di fratelli e sorelle che mancano del necessario per vivere o trascinano un'esistenza indegna dell'uomo". Lo ha scritto Papa Francesco nel messaggio inviato al vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino in occasione della 60ma Maria per la pace Parugia-Assisi. “Per questo è più che mai necessario camminare sulla via della cura: non una volta all'anno, prende cura, perché impariamo a vivere insieme da fratelli e sorelle", ha aggiunto il Papa. (Civ)