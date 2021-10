Green pass: tensioni all'Umberto I di Roma, la questura ricostruisce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tensioni al pronto soccorso dell'Umberto Primo di Roma ieri sera causate dai no green pass, sono state ricostruite attraverso fonti della questura di Roma secondo le quali si apprende che nel pomeriggio di ieri, sabato 9 ottobre, presso il pronto soccorso dell'ospedale Umberto I è stato trasportato dal 118 un manifestante no vax che, durante la manifestazione, aveva tenuto comportamenti provocatori nei riguardi delle forze dell'ordine, ostacolando le attività di polizia e opponendo resistenza alle operazioni di identificazione. Arrivato in ospedale, lo stesso si è rifiutato con modi violenti di essere sottoposto al triage e alle misure previste per il contenimento del Covid 19. Per questi motivi è stato posto in isolamento, in quanto soggetto non sottoposto a vaccino. Nel frattempo all'esterno dell'ospedale si sono adunati alcuni parenti e amici, i quali hanno iniziato ad inveire verbalmente contro il personale sanitario, aizzati dallo stesso manifestante. Grazie anche alla presenza di personale di polizia, il gruppo è stato allontanato in compagnia dello stesso manifestante. Gli infermieri aggrediti hanno manifestato la volontà di esporre denuncia nei confronti del manifestante. (Rer)