Cgil: Rampelli (Fd’I) in visita da Landini, ferma condanna a vile assalto di ieri sera

- Il vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli, ha fatto visita questa mattina al segretario delle Cgil Maurizio Landini preso la sede della Cgil, per esprimere solidarietà a seguito del vile assalto subito ieri sera da parte di un gruppo violento di neofascisti infiltrati nella manifestazione di protesta contro la certificazione verde. “Ferma condanna per ogni uso della violenza, a maggior ragione se orientata contro il sindacato, chiamato a presidiare il perimetro dei diritti dei lavoratori da ogni sfruttamento e da ogni sopruso”, si legge in una nota. (Com)