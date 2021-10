Alba: al via la 44^ Stagione di musica da camera a cura del Civico istituto musicale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Rebel Bit porteranno in scena lo spettacolo “Paper flights”, liberamente ispirato a “Il Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry. Il quartetto condurrà gli spettatori in un viaggio attraverso gli aspetti più intimi dell’essere umano: l’amicizia e l'amore, il senso della vita, la fragilità e la malinconia dell'uomo del nostro secolo. Ad accompagnare i Rebel Bit saranno le voci narranti della compagnia teatrale fossanese La corte dei Folli. Il cartellone si chiude domenica 17 ottobre con il concerto “Fireworks music” che si terrà nella cattedrale di San Lorenzo dove si esibiranno gli studenti della classe di tromba del Civico Istituto Musicale, Fausto Altare, Matteo Boglietti e Giulio Riolfo, insieme al loro docente Marco Bellone e all’organista Gabriele Studer. I brani proposti spazieranno da Handel a Vivaldi, da Purcell a Bach con, in apertura di concerto, una composizione inedita per sole trombe del maestro Paolo Paglia. Tutti i concerti sono a ingresso libero con inizio alle ore 21.15. Per partecipare occorre prenotare inviando una e-mail a istitutomusicale@comune.alba.cn.it, specificando nella richiesta il numero di posti per spettatori singoli e congiunti. Per accedere ai concerti è necessario il green pass. (Rpi)