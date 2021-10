Polonia: al via in varie città del Paese le manifestazioni a favore dell'Unione europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono iniziate in varie città della Polonia le manifestazioni per protestare contro la sentenza della Corte costituzionale che ha sancito la superiorità del diritto nazionale su quello Ue. Circa novemila persone si sono radunate nella piazza principale di Cracovia, secondo quanto riferisce il quotidiano "Gazeta Wyborcza". A sostenere la protesta nella città polacca sono diversi partiti e organizzazioni, fra cu Piattaforma civica, Lewica (Sinistra) e Polonia 2050. Alcuni manifestanti mostrano striscioni contro la "Polexit" ma favorevoli a una "PiSexit", in riferimento al partito di governo Diritto e giustizia. A Poznan i manifestanti sono circa 10 mila e diverse altre migliaia a Czestochowa e a Breslavia. La manifestazione a Varsavia dovrebbe iniziare alle 18. (Vap)