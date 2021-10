Green pass: Fp Cgil, aggressione fascista non si ferma neanche davanti a pazienti in attesa di cura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri sera, uno dei no vax che ha attaccato la sede nazionale della Cgil si è recato presso il Pronto Soccorso del Policlinico Umberto I per le cure lievi del caso. Da subito ha mostrato aggressività e rifiuto di osservare le norme anti Covid obbligatorie all'interno degli ospedali, incluso il rifiuto del tampone". Così, in una nota, la Cgil e la Fp Cgil di Roma e del Lazio. "Insieme a lui, altri no vax hanno sostato davanti l'accesso del triage senza mascherina, urlando, aggredendo pesantemente il personale sanitario del pronto soccorso e gli operatori del 118, impedendo così le normali attività di assistenza. L'intimidazione fascista non si è fermata neanche di fronte ai pazienti in attesa di cure. Una coda aggressiva e facinorosa che dopo aver devastato la sede del sindacato, che stanotte e questa mattina ha subito messo in campo una risposta estesa e democratica, ha colpito anche un presidio essenziale di servizi pubblici. Questa follia - continua la nota - deve finire, siano perseguiti i responsabili e si applichino subito le leggi: ogni movimento ispirato a fascismo e violenza non deve avere spazio in questo paese. Con tutta la Cgil che si è mobilitata a difesa della democrazia, insieme alla categoria dei lavoratrici e lavoratori che tutti i giorni sono al servizio dei cittadini al fine di garantire un servizio pubblico e universale, esprimiamo la nostra ferma condanna per quanto accaduto. Le organizzazioni neofasciste vanno sciolte senza ulteriori ritardi. Nel clima attuale, inoltre, riteniamo necessario aumentare la sorveglianza nei pronto soccorso, perché è intollerabile assistere inermi a questi gesti di totale violenza civile e inosservanza delle leggi vigenti". (Com)