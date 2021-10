Egitto: a settembre inflazione del +1,6 per cento, prezzi alimentari in aumento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A settembre in Egitto il tasso di inflazione mensile è aumentato dell'1,6 per cento a causa dell'incremento dei prezzi dei prodotti alimentari. Lo ha reso noto l’Agenzia centrale per la mobilitazione pubblica e le statistiche in un rapporto mensile, secondo il quale il tasso di inflazione annuale ha raggiunto l’8 per cento nel settembre del 2021 rispetto al 3,3 per cento dello stesso mese nel 2020. Questo aumento è stato attribuito all’incremento dei prezzi della verdura del 23,5 per cento, della carne del 3,2 per cento e della verdura dell’1,7 per cento. I prezzi di latticini e uova sono invece aumentati dello 0,8 per cento.(Cae)