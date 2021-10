Tunisia: almeno sei mila manifestanti in strada contro il presidente Saied

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Tunisi almeno sei mila persone sono scese in strada per manifestare contro il presidente Kais Saied e il suo “colpo di stato”. Lo ha riferito l'emittente televisiva qatariota “Al Jazeera”, secondo la quale i manifestanti si sono riversati in via Habib Bourguiba. Lo scorso tre settembre si erano radunati a Tunisi i sostenitori di Saied. In questa occasione le forze di sicurezza hanno stimato non più di otto mila manifestanti, mentre il presidente ha dichiarato il giorno successivo che 1,8 milioni di persone erano scese in strada per sostenerlo. Domenica 26 settembre alcune migliaia di persone hanno manifestato nel centro di Tunisi per protestare contro la presa dei poteri da parte del presidente Saied, in seguito al decreto del 22 settembre scorso che di fatto ha sospeso buona parte della Costituzione e annunciato che governerà per decreto "sine die". (segue) (Lit)