Tunisia: almeno sei mila manifestanti in strada contro il presidente Saied (2)

- Il 79 per cento dei tunisini è soddisfatto dell’operato del presidente della Repubblica, Kais Saied. Lo ha reso noto il direttore generale della società di studi e statistiche Emrhod Consulting, Nabil Belaam, anticipando alla stampa i risultati del barometro politico per il mese di settembre 2021. Dalla rivoluzione del 2011, ha detto Belaam, nessun politico aveva mai raggiunto il grado di soddisfazione di cui gode attualmente il capo dello Stato. Lo stesso sondaggio ha rivelato che l'81 per cento dei tunisini sostiene la decisione del presidente della Repubblica, firmata il 22 settembre, di prorogare le misure eccezionali – tra cui figura anche il congelamento delle attività parlamentari e la revoca dell’immunità - in vigore dal 25 luglio scorso. Il 68 per cento degli intervistati, inoltre, sostiene la decisione di incaricare Najla Bouden della formazione di un nuovo governo. (Lit)