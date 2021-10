Spagna: Abascal (Vox), Pp è semplice sostituto del Psoe, noi la vera alternativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito popolare (Pp) spagnolo è semplicemente un "sostituto" del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) mentre la vera alternativa è Vox. Lo ha affermato il leader del partito di estrema destra, Santiago Abascal, in alcune dichiarazioni ai media durante l'evento "Viva 2021" organizzato questo fine settimana a Madrid. "Promettono le stesse politiche, le stesse deroghe che non sono stati in grado di portare avanti con 200 seggi e ora vogliono che gli spagnoli credano che lo faranno con 100", ha detto Abascal riferendosi al precedente governo popolare di Mariano Rajoy. Il presidente di Vox ha ribadito che il piano del suo partito è "l'opposto di quello di Pedro Sanchez, dei globalisti e della divisione separatista" e mira a "rafforzare la Spagna" rappresentando, dunque, "un'alternativa e non un semplice sostituto" del governo socialista. "La Spagna, nonostante il fatto che oggi sia un momento di festa per noi, sta vivendo tempi molto gravi, veniamo a rivendicare la cosa migliore che abbiamo, che è l'unità, veniamo a rivendicare l'unità nella diversità della Spagna", ha concluso il presidente di Vox. (Spm)