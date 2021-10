Roma: Parente (Iv), gravissimo quanto accaduto all’Umberto I

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono vicina al primario del reparto di emergenza urgenza Francesco Pugliese e a tutto il personale sociosanitario del Policlinico Umberto 1 di Roma per i gravi atti di aggressione dei no vax all’interno del pronto soccorso. Lo afferma in una nota Annamaria Parente, senatrice di Italia viva e presidente della commissione Igiene e Sanità a Palazzo Madama, augurando “pronta guarigione alle persone ferite, e confido che giustizia sia fatta nei confronti degli aggressori". (Com)