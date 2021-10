© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Episodio gravissimo e intollerabile. L'assalto al pronto soccorso del Policlinico Umberto I è un gesto folle e scellerato. Massima vicinanza e solidarietà agli operatori sanitari che, come sempre, in prima linea, hanno dimostrano coraggio, dedizione e senso del dovere, assicurando l'assistenza nonostante il clima di paura e violenza". Lo scrive in una nota il generale Domenico Rossi della lista civica Michetti. (Rer)