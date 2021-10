Milano: Maullu, al primo consiglio comunale mozione contro ogni totalitarismo, la firmi anche Sala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del primo consiglio comunale a Milano Fratelli d'Italia presenterà una mozione contro ogni forma di violenza e totalitarismo, "seguendo esattamente la risoluzione approvata esattamente due anni fa dal parlamento europeo dove si equipara nazismo, fascismo e comunismo ricordando la tragedia di questi totalitarismi che hanno commesso omicidi di massa, genocidi, deportazioni e perdite di libertà". Lo afferma in una nota Stefano Maullu, coordinatore di Fratelli d'Italia a Milano rispondendo al sindaco Giuseppe Sala che, questa mattina, ha annunciato che, in occasione del primo consiglio comunale, chiederà alle forze politiche che lo sostengono di presentare una mozione di condanna del fascismo da far sottoscrivere a tutte le forze politiche. “Un lungo pezzo di storia contemporanea che solo chi è al di fuori dai partiti di stampo democratico come il nostro può ancora sostenere” prosegue, sottolineando che “a sinistra come a destra", questi soggetti "vanno emarginati, ecco perché condanniamo con forza e senza alcuna esitazione le violenze di queste ore che segnano un salto di qualità nel malessere della società italiana su cui certamente occorre riflettere". "A differenza del sindaco Sala lo facciamo con la coerenza e la linearità che contraddistingue Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia. Vedremo se il sindaco sarà con noi e voterà questa mozione oppure preferirà la solita scorciatoia a uso e consumo dei soliti noti a sinistra”, conclude Maullu. (Com)