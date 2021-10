Brexit: confronto fra autorità Regno Unito e Irlanda su twitter circa protocollo nordirlandese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Regno Unito e Irlanda hanno avuto oggi un confronto su Twitter, dopo che il negoziatore per la Brexit britannico, David Frost, ha ribadito la sua visione che l’Unione europea dovrebbe concordare “una modifica significativa” del protocollo sull’Irlanda del Nord. Il ministro degli Esteri irlandese, Simon Coveney, ha risposto a Frost sul social network, chiedendo retoricamente se il governo britannico voglia progredire nei negoziati o creare un’ulteriore frattura nelle relazioni. Frost ha a quel punto scritto: “Preferisco non fare negoziati su Twitter, ma se Coveney ha iniziato il processo…”. Il rappresentante britannico ha quindi rilevato come Londra abbia manifestato le sue preoccupazioni sul ruolo della Corte di giustizia europea nel processo già da tre mesi. “Il problema è che troppe poche persone sembrano avere ascoltato”, ha aggiunto Frost. (Rel)