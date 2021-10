Vaccino: Letta, c’è estrema ratio per arrivare ad obbligo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, “se non c’è la possibilità di gestire con buon senso l'obbligo di green pass, e la tensione che si è creata in questi giorni lascia intendere che questo buon senso non sembra sufficiente, allora forse bisognerà finire all'extrema ratio, che è l’obbligo vaccinale”. Parlando a “Mezz’ora in più” su Rai3, Letta ha aggiunto: “Ho sempre pensato che si dovesse fare tutto il possibile per evitare di arrivare lì in fondo però effettivamente l'extrema ratio c’è”. (Rin)