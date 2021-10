© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov inconterà questa sera a Belgrado il presidente serbo Aleksandar Vucic. Lo ha reso noto oggi il dicastero degli Esteri russo. "L'incontro con il presidente Vucic si terrà stasera", ha comunicato la diplomazia di Mosca. Lavrov si recherà in Serbia per partecipare al 60mo anniversario del Movimento dei non allineati, l'organizzazione creata a Belgrado nel 1961. (Rum)