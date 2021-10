Iraq: Alta commissione elettorale, affluenza alle urne tra il 12 e il 25 per cento alle ore 12

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'affluenza alle urne variava tra il 12 e il 25 per cento alle ore 12:00 (ora locale). Lo ha reso noto l’Alta commissione elettorale indipendente (Ihec) sulla base dei dati ricevuti da 15 governatorati. Secondo le fonti, il governatorato di Salah al Din ha registrato la più alta affluenza con il 25 per cento, seguito da Diyala (22 per cento) e Al Anbar (21 per cento). Al Muthanna, Bassora e Babil hanno condiviso il quarto posto con il 20 per cento. Ninive si è classificata al quinto posto con il 19 per cento, seguita da Maysan (18,5 per cento), mentre nel capoluogo della Regione autonoma del Kurdistan Erbil, così come Dhi Qar, Wasit e Karbala, l’affluenza è stata del 18 per cento. L'affluenza alle urne di Al Diwaniyah è stata inferiore al 17 per cento, mentre a Sulaymaniyah e Najaf è stata raggiunta l’affluenza più bassa, rispettivamente del 15 e 12 per cento. Gli elettori iracheni si stanno recando alle urne a partire dalle 07:00 di oggi (ora locale).(Res)