Libia: vicepremier Qatrani, primo ministro Dabaiba incapace di gestire differenze politiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier del Governo di unità nazionale (Gun) libico, Hussein Atiya al Qatrani, originario della Cirenaica, ha accusato il primo ministro Abdulhamid Dabaiba di non riuscire a gestire le differenze politiche. Lo ha reso noto Al Qatrani in una dichiarazione rilasciata a nome dei funzionari del Gun della Cirenaica. “Dabaiba ha preso decisioni a nome del Consiglio dei ministri individualmente, violando la competenza di alcuni ministri”, prosegue la dichiarazione, accusando Dabaiba di mantenere il controllo del ministero della Difesa in quanto “incapace” di prendere la decisione di nominare un nuovo ministro. “Condanniamo e denunciamo le irresponsabili dichiarazioni mediatiche del primo ministro, che non servono l'interesse superiore del Paese, ma piuttosto aumentano la divisione e il conflitto tra la popolazione”, conclude la dichiarazione. I funzionari della Cirenaica hanno invitato il primo ministro ad affrontare urgentemente ciò che è stato menzionato, minacciando di dare origine a un’escalation con conseguenze sui libici e sulla comunità internazionale. Al Qatrani aveva convocato questa mattina presso la sede del governo di Bengasi una riunione di emergenza con i funzionari della Cirenaica.(Lit)