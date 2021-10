© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi Meloni non è che parlava da un posto qualunque ma da Madrid e dal congresso di Vox, ovvero il partito neofranchista che vuole rileggittimare e rilanciare il regime franchista in Spagna. Meloni era lì ed era l'ospite d'onore del congresso”. Lo ha affermato il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, ospite di “Mezz’ora in più” su Rai3.(Rin)