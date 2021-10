Green pass: Lollobrigida (Fd'I), evidentemente Fiano ritiene governo incapace di agire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il collega Fiano non rilegge quello che scrive e fa finta di non comprendere le dichiarazioni altrui solo con l'obiettivo di strumentalizzare. Ho detto e ripeto che il governo, se ricorrono gli elementi previsti dalle norme, può già procedere allo scioglimento di un'organizzazione a meno che il collega del Pd non ritenga Draghi e l'esecutivo incapaci di fare rapidamente il proprio mestiere, non servono particolari aiuti". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. "Altrimenti - sottolinea - la Costituzione e le leggi ordinarie assegnano alla magistratura questo compito, al Parlamento la facoltà di normare: se esistono proposte di legge di qualsiasi estrazione siamo utili a combattere la violenza e la criminalità pronti a valutarle nel merito". (Com)