© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La PreCop26 Rome si è chiusa ieri con un documento che chiama i Parlamenti di tutto il mondo a adottare politiche ambiziose per combattere la crisi climatica: puntare ad un impatto zero sull’ambiente significa preservare il pianeta per dare un futuro ai giovani. Lo scrive su Twitter la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. (Rin)