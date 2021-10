Russia-Usa: ministero Esteri Mosca, Washington ha revocato sanzioni contro diversi funzionari russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni contro diversi funzionari russi in vista del viaggio del sottosegretario di Stato Usa Victoria Nuland a Mosca. Lo ha detto oggi la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. A Nuland era stato precedentemente impedito di recarsi a Mosca in quanto anch'ella posta nella lista sulle sanzioni, come mossa reciproca della Russia rispetto a quanto fatto dagli Stati Uniti. (Rum)