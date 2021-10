Venezuela-Ue: Caracas censura grave "interventismo" di Borrell su osservazione a voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio nazionale elettorale (Cne) del Venezuela ha definito "una ingerenza" le "gravi affermazioni" dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, sulle prossime elezioni amministrative, denunciando la possibile violazione degli accordi presi tra Bruxelles e Caracas per la presenza di una missione di osservatori alle urne. Nel corso di un forum tenuto venerdì a Madrid, Borrell aveva definito la presenza della Missione una "ulteriore garanzia" per le opposizioni che si riconoscono in Juan Guaidò, nel caso avessero deciso di presentarsi compatte al voto. Per il Cne, le parole del titolare della diplomazia europea "esprimono apertamente il carattere non imparziale e interventista" di una missione che si vuole arbitro "della legittimità del nostro processo elettorale". Borrell, si legge in una nota, nega "l'indipendenza, la libertà, la sovranità, l'immunità e l'autodeterminazione" del Paese. (segue) (Vec)