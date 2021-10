Venezuela-Ue: Caracas censura grave "interventismo" di Borrell su osservazione a voto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni di Borrell avevano anche suscitato le critiche del governo di Nicolas Maduro. "Una volta di più l'Unione europea sembra non sembra capire bene il suo ruolo nel processo politico venezuelano, perdendo l'opportunità di profilarsi come un amore rispettabile, imparziale e indipendente", finendo per risultare "una pedina politica subordinata alla politica estera statunitense e di alcuni settori dell'estrema destra che cercano di sovvertire il processo elettorale e democratico venezuelano", ha detto il ministro degli Esteri, Felix Plasencia. "Se non è capace di rispettare minimamente e con decenza l'accordo che lei stesso ha firmato con ile Cne, è meglio che non venga", ha detto il capo della delegazione governativa al dialogo in corso in Messico, Jorge Rodriguez. (Vec)