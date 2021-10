Egitto: Al Sisi incontra il presidente dell'Assemblea nazionale della Corea del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha ricevuto il presidente dell'Assemblea nazionale della Corea del Sud, Park Byeong-Seug. Lo ha annunciato il portavoce presidenziale Bassam Radi in un comunicato stampa, aggiungendo che l'incontro ha visto discussioni sui modi per migliorare la cooperazione bilaterale, beneficiare dell'esperienza coreana nelle industrie tecnologiche, localizzare l'industria dei veicoli elettrici in Egitto e le industrie a cui è associata, e cooperare per affrontare le ripercussioni della pandemia di Corona. Le due parti hanno scambiato anche opinioni sugli sviluppi più importanti nelle questioni regionali e internazionali, in primo luogo sugli sviluppi della crisi libica e la questione palestinese, ha detto Radi, aggiungendo che il presidente ha affermato il sostegno permanente dell'Egitto ai meccanismi che garantiscono la sicurezza e la stabilità della penisola coreana. (segue) (Cae)