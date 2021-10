© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene la decisione del presidente Zingaretti di inserire i valori antifascisti nello statuto della Regione Lazio. Difendere l'eredità di democrazia, libertà e antifascismo lasciataci da chi ha sacrificato la vita per questo è un dovere costituzionale". Così in una nota Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio. (Com)