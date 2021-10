Green pass: Generale Rossi (CM), violenza e rigurgiti fascisti e antisemiti non sono parte di nostra politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella politica non c'è spazio per la violenza e per i rigurgiti del fascismo e dell'antisemitismo. Mi unisco pertanto a Michetti nel sottolineare come i manifestanti pacifici vanno sempre tutelati mentre quelli violenti vanno separati e le loro azioni severamente condannate. Così come Giorgia Meloni è stata chiara e ha lanciato un messaggio tanto forte quanto coraggioso: 'non c'è posto per i nostalgici del fascismo.' È evidente che in questo momento siamo al centro di manovre che puntano a screditare il centrodestra.", lo dichiara in una nota il generale Domenico Rossi della lista civica Michetti. Sulla manifestazione no vax di Roma, il generale Rossi esprime "ferma condanna per gli episodi di ingiustificabile violenza che hanno una sola identità, quella criminale, e devono essere attribuiti esclusivamente a chi vuole alimentare il disordine e il clima di tensione in un momento delicato per il Paese. I fatti di ieri sono opera di delinquenti che non hanno niente a che fare con la politica". Rossi rinnova "massima solidarietà alla Cgil che è stata colpita selvaggiamente nella sede romana, e alle Forze dell'ordine che hanno ripristinato l'ordine nella Capitale". (Com)