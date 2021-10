India: arrestato figlio del sottosegretario Mishra, accusato di aver ucciso contandini in protesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia indiana ha arrestato il figlio del sottosegretario all’Interno Ajay Mishra, Ashish, con l'accusa di essere implicato nell'uccisione di quattro persone durante le proteste degli agricoltori nel nord del Paese. Lo ha riferito ai media locale l'ufficiale di polizia Upendra Agarwal, precisando che il ragazzo è stato messo in custodia cautelare dopo aver affrontato un interrogatorio durato tutta la giornata di ieri a Lakhimpur Kheri, una città nello Stato dell'Uttar Pradesh. Ashish è stato accusato da alcuni dirigenti aziendali di essere sull'auto - di proprietà del ministro - che ha investito un gruppo di agricoltori a Lakhimpur Kheri, uccidendo quattro persone. Il ministro ha difeso il figlio affermando che non si trovava sul luogo dell'incidente, e ha aggiunto che l'auto guidata dal "nostro autista" ha perso il controllo finendo per colpire i contadini, i quali avevano in precedenza lanciato pietre contro l'auto, attaccandola con bastoni. L'autista e tre membri del Bharatiya Janata Party (Bjp), partito al governo, sono stati uccisi dai manifestanti nelle violenze scoppiate dopo l'incidente. Secondo quanto riferito dall'ufficiale di polizia, Ashish è stato arrestato dopo che "non è riuscito a fornire alcuna prova in suo favore per dimostrare che non era presente in nessuno dei tre veicoli che hanno puntato la folla di contadini". (Inn)