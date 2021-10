Roma: Anpi, condanna per le indegne frasi pronunciate da Michetti su Shoah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato provinciale dell'Anpi di Roma "esprime la più ferma condanna delle indegne frasi sulla Shoah pronunciate dal candidato sindaco di Roma Enrico Michetti, secondo cui si commemora la Shoah più di altre tragedie solo perché quello ebraico è un popolo di banchieri". Lo si legge in una nota dell'Anpi di Roma. "Esse rilanciano le criminali falsità già diffuse da secoli, raccolte ed esaltate dal nazifascismo a giustificazione della persecuzione e poi dello sterminio di milioni di persone innocenti. Gravissime -continua la nota- le repliche del direttore di Radio Radio, che raccolse il suo intervento, per giustificare Michetti, perché confermano che la mala pianta del fascismo deve ancora essere estirpata. Accostare i crimini fascisti, e la Shoah, al dramma delle foibe è infatti ancora propaganda neofascista, che deforma e distorce la Storia solo per presentarsi come vittima, quando il fascismo fu solo carnefice". (Com)