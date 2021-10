Lavoro: assessore Lazio, contro incidenti rafforzare prevenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rafforzare e puntare sulla prevenzione affinché non vi siano più incidenti sul lavoro. Come Regione siamo in prima linea e, in occasione della giornata dedicata alle vittime sul lavoro, abbiamo organizzato una nostra iniziativa, che per ragioni organizzative si terrà nei prossimi giorni". Così in una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro e alla Formazione della Regione Lazio. "A questa giornata dedichiamo la nostra proposta di legge sul Piano strategico per la salute e la sicurezza nel Lazio. Già operativo, intanto, il protocollo di intesa siglato con Inail sull'adeguamento degli spazi di lavoro e del processo produttivo e si servizio presso le aziende, per consentire ai lavoratori vittime di infortuni di mantenere l'occupazione e si tornare a lavorare. Attraverso vademecum settoriali, stiamo inoltre definendo le azioni di datori e lavoratori. Ma è sulla prevenzione che si gioca la partita più importante, tema per noi prioritario e che abbiamo posto al centro della discussione con le parti sociali. L'obiettivo è realizzare in tutti i luoghi di lavoro un confronto preventivo tra azienda e tutti i rappresentanti dei lavoratori per organizzare al meglio il processo produttivo in piena sicurezza. Parallelamente, come Regione, siamo pronti a rifinanziare la formazione mirata in materia di salute e sicurezza utili alle imprese e sindacati".(Com)