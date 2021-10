Cgil: Conte a presidio sindacato, condizioni per scioglimento Forza nuova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, sta partecipando alla manifestazione di solidarietà alla Cgil, davanti la sede del sindacato, dopo l'assalto avvenuto ieri da parte di un gruppo di manifestanti di Forza Nuova e del movimento no-vax. Conte si è fermato all'ingresso con Maurizio Landini, con cui sta intrattenendo una conversazione. "Non possiamo accettare che nel nostro paese ci siano aggressioni di questo tipo. Quindi su Forza Nuova è una valutazione che affidiamo alla magistratura ma anche io ritengo che ci siano le condizioni per lo scioglimento - ha detto Conte - E' evidente che ci sia una volontà deliberata di condurre attacchi squadristi e questo non lo possiamo accettare", ha concluso l'ex premier. (Rer)