Regno Unito: ministro Affari economici, non ci sarà alcuna interruzione di forniture di energia

- Nel Regno Unito ci sarà una completa fornitura di energia, nonostante le difficoltà e l’aumento dei prezzi del gas a livello globale. Lo ha affermato il ministro per gli Affari economici britannico, Kwasi Kwarteng, all’emittente "Sky News". Il limite nelle bollette per i consumatori “non verrà rimosso” durante l’inverno, ha aggiunto Kwarteng. “Si tratta chiaramente di una questione a livello globale, c’è una forte pressione sulle catene di approvvigionamento nel mondo, laddove anche in Cina ci sono interruzioni di corrente elettrica e l’esigenza di razionare le forniture”, ha rilevato il ministro. “Qua nel Regno Unito il nostro compito è di assicurarci che non ci sia alcuna minima interruzione, e sono fiducioso”, ha detto Kwarteng, rassicurando i cittadini circa “la resilienza del sistema nazionale”. (Rel)